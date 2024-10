PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “GARDA LIFT ON FIRE“: FUGATTI, «RIVA DEL GARDA, 250 POMPIERI DA 10 NAZIONI SI SONO SFIDATI IN UN PERCORSO TECNICO-COMPETITIVO»

18.37 - sabato 5 ottobre 2024

Garda Lift on Fire, il presidente Fugatti oggi alla manifestazione tecnico-pompieristica a Riva del Garda. È partita dalla centralissima piazza III Novembre di Riva del Garda la II edizione dell’evento internazionale Garda Lift on Fire, manifestazione che ha visto sfidarsi 250 pompieri provenienti da 10 Paesi in un percorso tecnico-competitivo.

Nel pomeriggio le premiazioni, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, del presidente della Comunità Alto Garda e Ledro Claudio Mimiola e del sindaco di Riva del Garda Cristina Santi. Presente una folta rappresentanza dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari trentini, con il presidente della Federazione Luigi Maturi e il comandante del Corpo di Riva del Garda Marco Menegatti.

“Una seconda edizione che sta dando risultati importanti, con la partecipazione di compagini che provengono da fuori Trentino e anche dall’estero: credo sia un momento per mettere in risalto le capacità, le competenze e la tenuta fisica dei nostri Corpi dei Vigili del fuoco, nell’ambito di un evento nel quale si trasmette la volontà di fare squadra”, ha commentato il presidente Fugatti.

Il percorso della competizione attraversava le vie del centro storico, per poi inerpicarsi lungo il tracciato dell’ascensore panoramico che conduce al Torrione del Bastione, risalendo l’impervia scalinata del colle della Rocchetta; con 500 metri di lunghezza, presentava un dislivello di 150 metri, una pendenza massima del 91% e 600 gradini.

I partecipanti hanno dovuto affrontare la sfida con la tipica tenuta da lavoro dei Vigili del fuoco, composta da anfibi, elmetto, pantaloni, giacca e guanti antincendio, il tutto corredato da maschera con annessa bombola, per un peso complessivo di circa 50 kg di attrezzatura. L’obiettivo era raggiungere la cima nel minor tempo possibile, senza esaurire l’aria presente nella bombola. La manifestazione, aperta a tutta la comunità, ha unito una giornata di competizione al divertimento e all’amicizia, protraendosi fino a sera con esibizioni musicali, momenti conviviali e stand di aziende locali.