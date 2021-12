PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FONDI EUROPEI: « AL VIA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE TV E SOCIAL, DA LUNEDÌ 13 DICEMBRE » (TRE CLIP VIDEO ALLEGATE)

12:31 - 14/12/2021

Fondi europei in Trentino: gli spot video su tv locali e social.Le tre clip in programmazione da lunedì 13 dicembre. Le risposte ai cittadini e i vantaggi per il territorio.

I Fondi strutturali europei e il loro utilizzo a beneficio della comunità trentina spiegati in tre brevi spot video. Sono le clip realizzate dalla Provincia autonoma di Trento-Servizio pianificazione strategica e programmazione europea per la programmazione – partita lunedì 13 dicembre – sulle televisioni locali, Rttr e Trentino tv, e la pubblicazione sui social network istituzionali della Provincia.

Dalle risposte all’emergenza Covid – questi i contenuti illustrati in chiave dinamica e intuitiva – alle risorse a disposizione dei trentini per costruire un territorio più sociale e inclusivo, che garantisca occupazione, pari opportunità, benessere alle famiglie, sviluppo del capitale umano. Nei video, che vedono la partecipazione dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, si racconta in modo semplice tutto ciò che riguarda le potenzialità per il territorio del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo sviluppo regionale e delle nuove programmazioni per il settennato 2021-2027.

Ecco in dettaglio il contenuto dei tre video.

Il primo spot riguarda l’impiego dei Fondi europei nell’emergenza Covid, spiegando ai cittadini come sono state utilizzate le risorse, ma anche raccontando attraverso testimonianze concrete di chi ha usufruito di questi benefici la bontà degli interventi prontamente realizzati, tra cui i buoni di servizio per la conciliazione lavoro/famiglia e l’accesso facilitato al credito per le imprese.

Il secondo e il terzo video illustrano gli interventi del Fondo sociale europeo Plus FSE+ 2021-2027 e del Fondo europeo di sviluppo regionale FESR sempre per il 2021-2027, a partire dal processo partecipativo che ne ha determinato le priorità. Una modalità utile per far conoscere l’importanza di una virtuosa gestione dei Fondi europei, ma anche dei propri concreti utilizzi.