PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL SVILUPPO SOSTENIBILE: « LE STRATEGIE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME IN UN CONVEGNO ON-LINE, IL 12 OTTOBRE ORE 10.30 »

Sviluppo sostenibile: le strategie delle Regioni e delle Province autonome in un convegno online. Appuntamento con il Festival dello sviluppo sostenibile domani, 12 ottobre, dalle ore 10.30.

Le regioni e i territori sempre di più protagonisti dello sviluppo sostenibile e della lotta contro il cambiamento climatico: attraverso buone pratiche e l’individuazione di obiettivi specifici, intendono coinvolgere stakeholder e cittadini. Per questo è nato il Festival dello sviluppo sostenibile, giunto alla quarta edizione, un’iniziativa portata avanti con il patrocinio del Ministero della transizione ecologica proprio per sensibilizzare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e per consentire all’Italia di attuare l’Agenda 2030.

Domani, 12 ottobre 2021, dalle 10.30, nel programma del Festival è previsto un incontro per mettere a confronto le strategie regionali già approvate e in corso di approvazione, con il contributo della Conferenza delle regioni e dei territori, tra i quali la Provincia autonoma di Trento, che interverrà attraverso il nostro vicepresidente e assessore all’ambiente.

L’incontro sarà trasmesso dall’auditorium del Palazzo delle Esposizioni di Roma: è possibile seguire l’evento sul sito festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e sul canale YouTube della stessa ASviS

Qui i link per seguire l’evento:

https://festivalsvilupposostenibile.it/2021

https://www.facebook.com/asvisitalia

Asvis Italia – YouTube