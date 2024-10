PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “FESTIVAL SPORT 2024“: «LA CITTÀ SI COLORA DI ROSA, TRA GLI OSPITI LEWIS – VELASCO – LECLERC – POGACAR -CANNAVARO»

09.55 - martedì 8 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Festival dello Sport, la città si colora di rosa.Giovedì al via la settima edizione. L’attesa è quasi finita. Trento si colora di rosa, pronta a ospitare la settima edizione de Il Festival dello Sport, in programma dal 10 al 13 ottobre con il titolo “Nati per vincere”. Carl Lewis, Julio Velasco, Charles Leclerc, Tadej Pogacar, Alice D’Amato, Bebe Vio, Nicolò Martinenghi, Sofia Raffaeli, Gianfranco Zola, Fabio Cannavaro, George Weah, Cafu e Mario Kempes. Sono solo alcuni degli oltre 200 ospiti, provenienti da ogni parte del mondo, che daranno vita a circa 150 eventi.

Mentre gli organizzatori stanno definendo in queste ore gli ultimi dettagli di un palinsesto davvero straordinario, nelle piazze e nelle vie del centro storico della città si completano gli allestimenti con i camp di basket, arrampicata, bocce e padel e, grande novità di questa edizione, piazza Battisti dedicata completamente agli sport paralimpici. Uno spazio, realizzato in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, che permetterà a tutti di praticare diverse discipline sportive senza alcuna barriera. In Piazza Dante, invece, torna l’appuntamento con il campione olimpico Jury Chechi e il suo il Fitness Village

È bene ricordare che per accedere alle sale il pubblico dovrà registrarsi sul sito del Festival. La registrazione, che non è richiesta ai minori di 18 anni, non assicura un posto agli eventi, che, come sempre, saranno a ingresso libero, fino a esaurimento posti. Per scoprire il palinsesto e registrarsi c’è il sito www.ilfestivaldellosport.it dove il pubblico potrà trovare tutte le novità sul programma degli eventi che è in continuo aggiornamento.

Tutti gli accreditati potranno comunque fruire dei servizi messi a disposizione nell’area press del sito – comunicati, foto e video – e accedere alla sala stampa situata al primo piano del palazzo della Provincia, in Piazza Dante, dove sarà possibile seguire in streaming i principali eventi.

Il Festival dello Sport è organizzato da: La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, con la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento, l’Università di Trento, Trentino Sviluppo e Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.

L’intervista alla vicepresidente e assessore allo sport Francesca Gerosa

L’intervista all’assessore al turismo e promozione territoriale Roberto Failoni

Qui il link per scaricare le interviste:

https://drive.google.com/drive/folders/1tf-qhbVVmai3sNwEXOHVVkGKIKUbm7hd