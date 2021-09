PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL DELLO SPORT: « SI LAVORA AD UNA CONVENZIONE TRIENNALE CON RCS, PROMOZIONE DELEGATA A TRENTINO MARKETING »

Festival dello Sport: si lavora ad una convenzione triennale con RCS. L’apposita commissione di valutazione, nominata dalla Giunta provinciale ad inizio 2020, per esaminare le proposte relative all’organizzazione di “grandi eventi” sul territorio del Trentino ha valutato positivamente la proposta presenta da RCS per la realizzazione de “Il Festival dello Sport”, da programmare nel triennio 2022/2024.

La proposta soddisfa, infatti, tutti i requisiti necessari raggiungendo un punteggio complessivo superiore ad 80 punti. Pertanto, la Giunta provinciale, con una delibera adottata oggi, ha deciso di autorizzare le strutture preposte ad avviare un confronto con RCS al fine di arrivare alla sottoscrizione di una convenzione per l’organizzazione della manifestazione. Convenzione che, al fine di ottimizzare gli impegni e massimizzare la ricaduta dell’evento, potrà avere una durata massima di tre anni, senza necessità di una nuova valutazione da parte della commissione.

Con un altro provvedimento, la Giunta provinciale, con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza maturata – in particolare dalle strutture provinciali e da Trentino Marketing – e migliorare ulteriormente l’assetto organizzativo relativo ai grandi eventi che hanno ricadute importanti anche sul piano promozionale, ha deciso di affidarne l’attività di organizzazione e promozione a Trentino Sviluppo S.p.A. (per la successiva attribuzione a Trentino Marketing). L’obiettivo è dunque creare una struttura or