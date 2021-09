PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL DELLO SPORT: « PRESENTATO OGGI IL PALINSESTO, DAL 7 AL 10 OTTOBRE 200 GLI OSPITI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO »

Festival dello Sport, presentato il palinsesto. Più di 200 ospiti da tutto il mondo dal 7 al 10 ottobre a Trento.

Il Festival dello Sport 2021, con il titolo “L’attimo vincente” torna a Trento dal 7 al 10 ottobre, organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la collaborazione della Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico. Il 2021 è stato l’anno più bello per lo sport azzurro. Un anno ricco di soddisfazioni: dalla vittoria degli Europei di Calcio al record di medaglie olimpiche e paralimpiche vinte a Tokyo 2020 fino alla conquista del titolo Europeo della Nazionale di Pallavolo Femminile. Dal 7 ottobre il Festival ripercorrerà tutte le emozioni dei grandi campioni, il loro attimo vincente, quel momento magico in cui si avverte il brivido della vittoria, si sommano fatiche e rinunce fatte, e finalmente si arriva al risultato tanto desiderato.

Dopo l’edizionespeciale DigiLive del 2020, il Festival dello Sport riapre le porte di Trento, riaccende i motori tra le sue strade, torna nelle piazze per giocare con le stelle di oggi e quelle di domani. Tornano così i talk, i dibattiti, gli eventi live ed i camp, quattro giorni con un calendario serrato e vario nel pieno rispetto delle normative sanitarie. Come ogni anno, tutti gli sport saranno protagonisti del Festival: calcio, atletica, sci, ciclismo, nuoto, tennis, arrampicata, motori, basket, volley, scherma e altri ancora. Tra gli spazi confermati il Teatro Sociale, l’Auditorium Santa Chiara, la Sala Depero, il Palazzo della Regione e il Palazzo Geremia.

Il palinsesto è stato presentato oggi a Milano da: Urbano Cairo, Presidente e Amministratore Delegato RCS MediaGroup Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport; Assessore allo sport e turismo della Provincia autonoma di Trento; Uberto Fornara, Amministratore Delegato CAIRORCS MEDIA; Presidente Provincia Autonoma di Trento; Sindaco di Trento; Maurizio Rossini, Amministratore Delegato Trentino Marketing; Giovanni Malagò, Presidente CONI; Luca Pancalli, Presidente Comitato Italiano Paralimpico; Gianni Valenti, vicedirettore vicario La Gazzetta dello Sport e Direttore scientifico il Festival dello Sport. Presenti in sala anche l’olimpionico Jury Chechi, ilPresidente CONI di Trento Paola Mora ilPresidente del CIP di Trento Massimo Bernardoni. Ha condotto l’evento la giornalista di La7 Cristina Fantoni.

Si parte giovedì 7 ottobre con le leggende del calcio Lilian Thuram e del ciclismo Ivan Basso e Alberto Contador. Non mancheràla Grande Inaugurazione al Teatro Sociale quest’anno condotta da Jury Chechi e Giorgia Rossi con la speciale partecipazione delle leggende dell’atletica Dick Fosbury e Valerij Borzov e le esibizioni delle ginnaste olimpiche Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri. E ancora giovedì il Festival ospiterà: Simona Quadarella, bronzo a Tokyo 2020 negli 800 stile libero; il terzetto delle meraviglie paralimpiche Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto; le Farfalle della Nazionale di ginnastica ritmica bronzo a Tokyo 2020 Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea insieme a Emanuela Maccarani, direttrice tecnica della Nazionale; i signori degli anelli del basket Marco Belinelli e Cecilia Zandalasini, della Virtus Bologna e infine Rosso di fuoco con i piloti Ducati Francesco Bagnaia e Jack Miller e Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati Motor Holding.

Venerdì, grande evento dedicato alle Olimpiadi con il presidente del CONI Giovanni Malagò, la partecipazione dei portabandiera azzurri a Tokyo 2020 Jessica Rossi ed Elia Viviani, e i medagliati olimpici Diana Bacosi, Abraham Conyedo, Maurizio Nespoli, Lucilla Boari, Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi, Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta, Manfredi Rizza e Irma Testa. Le Frecce Tricolori daranno spettacolo nel cielo di Trento in un grade evento outdoor; 100 anni di Basket Italiano raccontati da tre generazioni di cestisti: Dino Meneghin, Carlton Myers e Stefano Tonut; il presente e il futuro del taekwondo italiano Vito Dell’Aquila e Simone Alessio con il direttore tecnico Nazionale taekwondo Claudio Nolano; il canottaggio con le vincitrici dell’oro a Tokyo 2020 Martina Cesarini e Valentina Rodini. Il Palazzo della Regione accoglierà gli atleti paralimpici Francesca Porcellato e Oney Tapia con il presidente del Cip Pancalli; il team di Luna Rossa vincitrice della Prada cup; il campione norvegese di discesa Aleksander Aamodt Kilde ,le campionesse del judo Maria Centracchio e Odette Giuffrida racconteranno la loro storia: due amiche arrivate a Tokyo insieme e ripartite con due medaglie di bronzo al collo.

Sabato, diversi gli incontri dedicati ai protagonisti degli sport invernali: le campionesse Sofia Goggia e Marta Bassino, Dominik Paris e le leggende dello sci Deborah Compagnoni e Alberto Tomba che, a cinque anni dai Giochi invernali di Milano-Cortina, racconteranno cosa significa trovarsi al cancelletto di partenza con i cinque cerchi sul petto. Si parlerà di alpinismo con l’uomo dei record Nirmal Purja e di marcia con i campioni olimpici Antonella Palmisano, Massimo Stano e poi, la festa dedicata a Gianmarco Tamberi, oro a Tokyo 2020 nel salto in alto. Con lui la leggenda Dick Fosbury, oro a Città del Messico 1968, e Javier Sotomayor, primatista del mondo della specialità dal 1993. E ancora l’Nba con Boris Diaw, il ciclismo con il campioneolimpico Filippo Ganna e la pallavolo con la leggenda Francesca Piccinini.

Domenica l’altro evento clou dedicato all’atletica azzurra. All’ Auditorium Santa Chiara protagonista Marcell Jacobs grandissimo oro a Tokyo 2020 nei 100 metri. A salutarlo ci sarà un altro mito di questa specialità Valerij Borzov, oro nei 100 e 200 metri alle Olimpiadi di Monaco di Baviera 1972. Quindi a seguire la celebrazione della nostra staffetta 4×100 vincitrice della medaglia d’oro con lo stesso Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Fausto Desalu, Lorenzo Patta. Non mancheranno gli altri campioni degli altri sport a cominciare da Tadej Pogačar, vincitore degli ultimi due Tour de France. E poi Bebe Vio con la sua squadra paralimpica, i grandi protagonisti del nuoto paralimpico Simone Barlaam e Giulia Terzi; il motociclismo con le leggende Giacomo Agostini e Max Biaggi e il duetto originale tra Carolina Kostner e il musicista Giovanni Allevi.

E veniamo agli eventi dedicati al grande calcio: venerdì si parlerà della Nazionale di Calcio con Gabriele Gravina, Gianluca Vialli e in collegamento il ct. Mancini; il ricordo di Paolo Rossi con la moglie Federica Cappelletti e i campioni del mondo del 1982 Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini e Franco Causio.

In serata protagonista la BoboTV, fenomeno del mondo digitale con Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Sabato mattina il Teatro Sociale ospiterà una tavola rotonda sul futuro del calcio con: Urbano Cairo, Presidente Torino FC e Presidente e Amministratore Delegato RCS MediaGroup, Zvonimir Boban, Uefa Chief of Football, e Javier Tebas, presidente della Liga. Quindi Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea vincitore della Champions League e della Supercoppa Uefa 2020-202. E ancora un faccia a faccia con Siniša Mihajlović. Quindi palcoscenico a Leonardo, l’uomo che ha portato Messi a Parigi. Domenica iil racconto di due maestri del calcio Arrigo Sacchi e Marcello Lippi e un talk che vedrà protagonista Sameul Eto’ e la Liga spagnola. Spazio naturalmente anche al calcio femminile che vedrà sul palco giocatrici di serie A, Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile insieme e Francesca Brienza, che commenta il calcio femminile su La7.

A neanche un anno dalla scomparsa dall’eroe dei Mondiali del 1982 Il Festival dello Sport dedica una mostra a Paolo Rossi: “Paolo Rossi, un ragazzo d’oro”. La mostra, che verrà allestita al Palazzo delle Albere, ripercorrerà tutte le tappe più importanti della vita di Pablito: gli esordi, le vittorie e la vita privata. Arte, tecnologia, fotografie d’epoca e interviste che permetteranno ai visitatori di vivere i momenti più importanti di uno degli atleti premiati della storia del calcio.

Tutte le piazze della città saranno dedicate allo sport praticato, con campi di gioco e palestre per divertirsi e allenarsi affiancati da coach professionisti e atleti di grande livello. I camp di Basket, Arrampicata, Tennis, Paddle e Skateboard saranno realizzati in collaborazione con le federazioni e associazioni locali dei vari sport:

ACADEMY SALUTE. Si dice che una mela al giorno tolga il medico di torno, ma in verità è lo sport che ci mantiene in salute! Il Muse, con la collaborazione di Trentino Sviluppo, si trasformerà in un laboratorio dedicato al tema “Sport & Salute” dove si terranno seminari, workshop ed esposizioni delle più innovative tecnologie connesse al benessere della persona in campo sportivo. Molti i talk show in collaborazione con Humanitas. Tra gli sportivi che interverranno: Sara Cardin, Elisa Di Francisca, Alessandro Gentile, Giorgio Rocca, e Elena Vallortigara.

BOOK CLUB. Grandi nomi della cultura e dell’attualità a confronto, attorno a libri che ricostruiscono le storie e presentano i protagonisti dello sport di tutti i tempi. Incontri che ripercorrono i momenti più emozionanti e le figure chiave della nostra epoca, delineando vicende non solo sportive, per raccontarsi e raccontare spaccati di vita vissuta di ieri e di oggi.

Tutte le informazioni, in continuo aggiornamento, sono disponibili su ilfestivaldellosport.it, sito ufficiale del Festival. I principali appuntamenti saranno trasmessi in streaming su Gazzetta.it e sul sito del Festival e a breve sarà possibile registrarsi per prenotare la partecipazione agli eventi dal vivo.

Attraverso gli account social de La Gazzetta dello Sport e il Festival dello Sport è possibile restare informati su ospiti, eventi e novità, seguire le dirette in corso e inoltre sarà possibile utilizzare l’hashtag #ilfestivaldellosport.

Il Festival dello Sport è sostenuto da un’importante campagna multicanale pianificata sui mezzi RCS e Radio Italia.

Al fianco de il Festival dello Sport anche per l’edizione 2021 importanti aziende e istituzioni hanno scelto di essere brand partner dell’evento contribuendo attivamente allo sviluppo del palinsesto. Sono Main Partner: Audi e Enel. Premium Partner: Fastweb, Gruppo Cassa Centrale e UnipolSai. Partner: La Sportiva, Pastificio Felicetti, Herbalife Nutrition. Sustainability Partner: Ecopneus, Scientific Partner: Humanitas, Official Sneaker: SUN68. Radio ufficiale è Radio Italia.