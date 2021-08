PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EUROPEI DI CICLISMO: « LA PRESENTAZIONE IN SALA DEPERO, GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE ORE 11.00 »

Europei di ciclismo, giovedì 2 settembre la presentazione. Alle ore 11.00 in Sala Depero.

Andranno in scena in Trentino, dall’8 al 12 settembre, i campionati europei di ciclismo su strada, che coinvolgeranno la città di Trento, il Monte Bondone e la Valle dei Laghi, con 13 titoli in palio. La manifestazione sarà presentata nel corso di una conferenza stampa promossa dalla Provincia autonoma di Trento, da Trentino Marketing, dall’Union Européenne de Cyclisme, dal Comune di Trento e dal Comitato organizzatore.

L’evento è in programma giovedì 2 settembre, alle ore 11.00, presso la Sala Depero, nel palazzo della Provincia in Piazza Dante a Trento.