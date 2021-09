PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EDUCAZIONE AMBIENTALE: « PRESENTO DA APPA IL NUOVO CATALOGO PER LE SCUOLE, TRA LE PRIORITÀ – CLIMA – ECONOMIA CIRCOLARE – INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO »

Educazione ambientale, APPA presenta il nuovo catalogo di proposte per le scuole. L’offerta per i docenti sulla sostenibilità in Trentino. Tra le priorità clima, economia circolare, inquinamento elettromagnetico.

L’introduzione dell’educazione civica nelle scuole quale disciplina trasversale ha contribuito a rafforzare nelle scuole di ogni ordine e grado il lavoro sui temi quali sviluppo sostenibile, educazione ambientale, Agenda 2030. Per rispondere a questa rinnovata attenzione, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente amplia il catalogo provinciale “A scuola di ambiente e stili di vita” integrandolo con proposte su tutti i temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale coerentemente con il processo trasformativo avviato da Agenda 2030.

Un’offerta in cui i processi educativi devono essere “trasformativi” piuttosto che “trasmissivi”, verso la costruzione di conoscenze, competenze, atteggiamenti e comportamenti per la conversione ecologica, la promozione di un’economia etica e per la costruzione di una società più giusta per le presenti e future generazioni. Questo obiettivo si può raggiungere efficacemente solo se si opera in modo sistemico e facendo rete. Per questo APPA promuove l’offerta educativa di tutti i soggetti provinciali impegnati nell’educazione ambientale e alla sostenibilità consultabile sul rinnovato sito web educazioneambientale.provincia.tn.it.

Nel catalogo disponibile online le proposte di APPA e di molti altri enti provinciali organizzate per aree tematiche, obiettivi di sviluppo sostenibile e modalità didattica.

Consultando il sito educazioneambientale.provincia.tn.it i docenti potranno trovare:

Il catalogo provinciale

Il catalogo che raccoglie circa 400 proposte didattiche di educazione ambientale e alla sostenibilità proposte da oltre 30 enti del sistema educativo provinciale (musei, aree protette, ecomusei, comunità, ecc.) e anche da alcuni soggetti privati convenzionati: una ricca offerta, rivolta al mondo della scuola trentina, che può essere consultata facilmente grazie ad un potenziato motore di ricerca, intuitivo e di facile utilizzo.

Il catalogo di APPA

Questa sezione raccoglie le proposte educative di APPA. Accanto alle tradizionali attività di didattica in presenza, si possono trovare nuove proposte di didattica a distanza, didattica digitale integrata, corsi e-learning interattivi. I docenti interessati hanno la possibilità di prenotare gli interventi da realizzare nelle loro classi.

Materiali didattici

In questa sezione i docenti hanno l’opportunità di selezionare autonomamente, tra più di 100 proposte, i materiali didattici più adatti alle loro esigenze e scaricare liberamente i materiali on line (Video, schede didattiche, podcast giochi, etc.).

Le proposte del Forum per il Clima

Le iniziative didattiche di “A scuola per il clima”, proposte dalle organizzazioni aderenti al Forum provinciale per i cambiamenti climatici della PAT, che affronteranno l’obiettivo di sostenibilità 13 dell’Agenda 2030 “Lotta contro il cambiamento climatico”.