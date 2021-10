PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “DOSS TRENTO“: « MUSEO NAZIONALE STORICO DEGLI ALPINI, OGGI LA VISITA DEL MINISTRO DELLA DIFESA GUERINI »

Museo Nazionale Storico degli Alpini, oggi la visita del ministro della difesa. Il ministro della difesa Lorenzo Guerini si è recato oggi sul Doss Trento, per un’anteprima dell’apertura al pubblico del Museo Nazionale Storico degli Alpini. Alla visita hanno partecipato anche il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il sindaco del capoluogo Franco Ianeselli. A ricevere le autorità civili il comandante delle Truppe Alpine, generale Claudio Berto, e il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero.

Il presidente della Provincia Fugatti, nel suo saluto, ha sottolineato l’importanza di ritrovarsi sul Doss Trento dopo il periodo delle restrizioni più rigide dovute alla pandemia. Ha parlato di un luogo simbolico per la memoria del Trentino ma anche vivo e capace di attirare l’attenzione di molti. Ha fatto riferimento inoltre al valore del volontariato per la nostra comunità, esperienza di cui gli Alpini, con il loro spirito solidaristico, sono parte integrante e apprezzata, come hanno dimostrato con la loro vicinanza alla popolazione anche durante il periodo del lockdown e nei momenti più difficili legati al Covid.

Il presidente, citando anche l’adunata nazionale del 2018, ha ricordato che il Corpo degli Alpini festeggerà nel 2022 i 150 anni di fondazione.

La struttura, dopo i lavori di ammodernamento e ampliamento, propone oggi una superficie espositiva di circa 1700 metri quadrati dedicata a ripercorrere la storia del Corpo degli Alpini. Aprirà al pubblico nelle prossime settimane.