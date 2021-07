PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * DISINNESCO BOMBA AD ALA – OPERAZIONI CONCLUSE: FUGATTI, « IL MODELLO TRENTINO DI PROTEZIONE CIVILE RICONOSCIUTO IN ITALIA E ALL’ESTERO, PER EFFICACIA E COMPETENZA »

Disinnesco bomba ad Ala. Operazioni concluse. Operazioni concluse e ripristino della viabilita ad Ala, teatro dell’intervento di disinnesco di una grossa bomba d’aereo sganciata durante la seconda guerra mondiale ed inesplosa in localita Sdruzzinà.

Le operazioni sono state seguite dal Commissario del governo, Sandro Lombardi e dalle autorita’ locali, con il sindaco di Ala Claudio Soini, quello di Avio, Ivano Fracchetti, presente anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

“È stata una nuova prova di quel gioco di squadra – ha commentato il presidente – che caratterizza quel modello trentino di protezione civile che viene riconosciuto in Italia e all’estero per affidabilità, efficacia e competenza. Ringrazio a nome della nostra comunità le donne e gli uomini dei vari servizi della Provincia, dell’Apss, del Comune e dello Stato, come pure delle organizzazioni del volontariato che hanno permesso di effettuare in sicurezza e con ordine un intervento portato sapientamente a termine dagli artificieri del Genio guastatori sotto la guida del comandante Michele Quarto”.

La viabilità è stata riaperta e la popolazione evacuata può ora rientrare a casa.

Per il brillamento dell’ordigno bellico, presso la cava a Pilcante, è stata chiusa la viabilità antistante per circa 5 minuti.