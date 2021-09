PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * DIGITALIZZAZIONE PA: « SPORTELLO “DENUNCIA CEMENTI ARMATI”, DAL PRIMO OTTOBRE SOLO PRATICHE ATTRAVERSO IL SUAP »

Sportello “Denuncia Cementi armati”, dal primo ottobre solo pratiche digitali. Nuovo passo verso la digitalizzazione della Provincia autonoma. Stop alla documentazione cartacea per le nuove pratiche.

Per proseguire la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dare un miglior servizio al cittadino, la Provincia autononoma ha intrapreso un progetto di digitalizzazione dell’invio delle pratiche relative alla denuncia di opere strutturali che, ai sensi del nostro statuto speciale di autonomia, sono di competenza della Provincia autonoma.

Dal 1° ottobre quindi non sarà più possibile depositare le denunce cartacee presso lo storico sportello “Denuncia Cementi armati” della Provincia di via Dogana.

La presentazione delle nuove pratiche dei cementi armati, eseguita finora manualmente presso lo Sportello Cementi Armati incardinato nel Laboratorio Prove e materiali di APOP (Agenzia provinciale per le opere pubbliche) della Provincia autonoma, avverrà quindi esclusivamente in formato digitale attraverso il Suap. Rimarrà comunque la possibilità di recarsi presso lo sportello, previo appuntamento, per la consultazione delle vecchie pratiche depositate.

La nuova modalità è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra la Provincia autonoma, Infocamere Scpa, Camera di Commercio, Consorzio dei Comuni, e i liberi professionisti ingegneri che hanno partecipato alla fase di sperimentazione. Il Manuale operativo per il deposito pratiche strutturali tramite SUAP è disponibile al link: