PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: « PARTE UNA NUOVA CAMPAGNA A SOSTEGNO DELLA VACCINAZIONE, PROTEGGI LA TUA SALUTE E COSTRUISCI IL FUTURO »

Parte una nuova campagna a sostegno della vaccinazione. Proteggi la tua salute, vivi le tue passioni, costruisci il tuo futuro.

I vaccini proteggono la nostra salute, ci permettono di vivere con serenità le nostre passioni e di progettare il futuro. E’ questo il messaggio lanciato da una nuova campagna a sostegno della vaccinazione anti Covid-19, realizzata dall’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento, che partirà nei prossimi giorni.

Nei manifesti vengono rappresentati alcuni momenti di vita come lo sport, lo studio e la maternità, che la pandemia ha messo in discussione, ma che ora, proprio grazie ai vaccini, possiamo tornare a vivere in tranquillità.

La campagna ricorda l’efficacia dimostrata dai vaccini nel prevenire l’infezione, l’ospedalizzazione e il decesso e quanto sia importante, il vaccino per le donne in gravidanza, come evidenziato dalle associazioni nazionali di Ginecologia e Ostetricia. Si ribadisce, inoltre, che i vaccini utilizzati non sono ancora in fase sperimentale, ma che hanno completato tutti i passaggi previsti dalle normative, questo grazie ad una mobilitazione a livello mondiale senza precedenti.