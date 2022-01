PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 7 GENNAIO / UN DECESSO / 972 NUOVI CONTAGI / 130 RICOVERATI IN OSPEDALE / 1.015.936 LE SOMMINISTRAZIONI »

15:14 - 7/01/2022

Coronavirus: aggiornamenti di venerdì 7 gennaio 2022.1 decesso, 972 nuovi contagi. 130 ricoverati in ospedale.

Un nuovo decesso ed altri 972 positivi al virus in Trentino secondo il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Intanto sale a 130 il numero dei pazienti ricoverati in ospedale dopo che ieri si sono registrati 13 nuovi ingressi a fronte di appena 3 dimissioni. In rianimazione si trovano 24 persone.

In ospedale è avvenuto anche il decesso riportato oggi dal rapporto: si tratta di un anziano, vaccinato ma gravato da altre patologie.

Ieri sono quindi stati individuati 150 nuovi casi positivi al molecolare (su 1.192 test effettuati) e 822 all’antigenico (su 5.192 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 33 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La situazione dei contagi per fasce di età è la seguente: 8 tra 0-2 anni, 7 tra 3-5 anni, 42 tra 6-10 anni, 37 tra 11-13 anni e 116 tra 14-18 anni.

Ieri le classi in quarantena erano 2.

Salendo di età troviamo 387 nuovi positivi in fascia 19-39 anni, 292 tra 40-59 anni, 48 tra 60-69 anni, 17 tra 70-79 anni e 18 di 80 o più anni.

Ci sono fortunatamente anche molti guariti: 338 gli ultimi certificati, per un totale da inizio pandemia pari a 56.432.

Infine la campagna di vaccinazioni: questa mattina il numero delle somministrazioni è salito a 1.015.936, comprese 394.743 seconde dosi e 185.773 terze dosi.