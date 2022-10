PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 31 OTTOBRE / UN DECESSO / 62 NUOVI CONTAGI / IN OSPEDALE 75 PERSONE DI CUI 3 IN RIANIMAZIONE »

19.03 - lunedì 31 ottobre 2022

Coronavirus: dal bollettino di lunedì 31 ottobre 2022.Un nuovo decesso, 62 nuovi contagi. In ospedale 75 persone di cui 3 in rianimazione.

Il decesso di un anziano – un uomo, poco meno che novantenne, vaccinato ma sofferente di altre patologie – interrompe purtroppo il trend dei bollettini covid degli ultimi giorni, caratterizzati dall’assenza di lutti. Seppur in numero contenuto, anche in relazione ai pochi tamponi effettuati, continuano a manifestarsi i contagi: 62 i nuovi casi, rilevati tutti dall’antigenico (585 i test analizzati ieri, mentre gli appena 10 molecolari registrati hanno confermato 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi).

Nel frattempo i ricoverati in ospedale scendono a 75 dopo che ieri si sono registrati 4 nuovi ricoveri ma 9 dimissioni. Restano 3 i pazienti in rianimazione.

Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione:

1 di 0-2 anni

2 di 3-5 anni

1 di 6-10 anni

0 di 11-13 anni

0 di 14-18 anni

11 di 19-39 anni

24 di 40-59 anni

8 di 60-69 anni

8 di 70-79 anni e

7 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.269.358 (429.167 seconde dosi, 342.201 terze e 46.932 quarte).

Infine, 166 nuovi guariti portano il totale a 225.808.