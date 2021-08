PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID / CORONAVIRUS ALL’11 AGOSTO: ZERO DECESSI / 1 RICOVERATO IN RIANIMAZIONE / 613.000 VACCINAZIONI »

Coronavirus: i dati di mercoledì 11 agosto 2021.Zero decessi, 1 ricoverato in Rianimazione.

I decessi restano zero (dopo 37 giorni consecutivi) ma si ritorna purtroppo a ricorrere alle terapie intensive in Trentino per le complicazioni da infezione Covid-19. Nelle ultime ore infatti uno dei pazienti ricoverati è peggiorato. Le autorità sanitarie osservano che si tratta di un soggetto over 60 non vaccinato e raccomandano ancora una volta di aderire alla campagna di vaccinazione per allontanare il rischio di contrarre il virus e comunque per attutirne l’impatto.

Per il resto, il bollettino di oggi registra 36 nuovi contagi, altrettanti guariti, mentre le dosi di vaccino somministrate hanno superato quota 613.000

Ieri il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara ha analizzato 482 tamponi molecolari che hanno individuato 11 nuovi casi positivi e confermato 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 2.412, dei quali 25 sono risultati positivi.

Fra i nuovi casi ci sono anche 5 ragazzi di età compresa fra i 14 ed i 19 anni.

Ci sono poi 7 positivi fra gli over 60 (2 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni).

I pazienti in ospedale rimangono 14, anche se ieri ci sono state 3 dimissioni compensate da altrettanti nuovi ingressi.

Questa mattina le dosi somministrate sono arrivate a quota 613.474, cifra che comprende 263.625 seconde dosi, 67.101 somministrazioni a ultra ottantenni, 89.987 in fascia 70-79 anni e 105.516 dosi in quella fra i 60 ed i 69 anni.