PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: « AL VIA OGGI 6 GENNAIO LA TRE GIORNI VACCINALE DEDICATA AI BAMBINI NATI TRA IL 2010 E IL 2016, A LAVIS – CAVALESE – PERGINE – ROVERETO »

15:34 - 6/01/2022

Da oggi – giorno dell’Epifania – all’8 gennaio le vaccinazioni anti-Covid pediatriche. Ecco i centri vaccinali aperti nel fine settimana anche per gli adulti.

Al via questo pomeriggio la tre giorni vaccinale dedicata ai bambini nati tra il 2010 e il 2016. Nel punto di somministrazione di Lavis allestito all’interno del centro della Protezione civile, sono state organizzata due sedute per effettuare le prime dosi: il giorno dell’Epifania dalle ore 13 alle ore 19 e nella giornata di sabato 8 gennaio dalle 9 alle 19.

Le vaccinazioni pediatriche sono in programma anche a Cavalese sabato 8 gennaio dalle 14.30 alle 18.30, a Pergine venerdì 7 gennaio dalle 9 alle 12 e a Rovereto venerdì 7 gennaio dalle 14 alle 18. Le prenotazioni sono aperte sul Cup online dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche se sarà possibile, come di consueto, accedere alle somministrazioni anche senza prenotazione.

Questo fine settimana le vaccinazioni anticovid dedicate agli adulti sono in programma anche ad Arco (venerdì 7 gennaio dalle 9 alle 15); Cavalese (venerdì 7 gennaio con orario 9-12 e 13-16 e sabato 8 dalle 9 alle 12); Lavis (giovedì 6 gennaio dalle 9 alle 12.30); Pergine (venerdì 7 gennaio dalle 13 alle 16); Tione (venerdì 7 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15); Tonadico (venerdì 7 gennaio dalle 9 alle 12.30) e Trento Sud (venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle 9 alle 12.30 e dalle 13 alle 16).