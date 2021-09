PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO DELL’11 SETTEMBRE / 41 NUOVI CONTAGI / ALTRETTANTI GUARITI / SITUAZIONE STABILE NEGLI OSPEDALI »

Coronavirus: dal bollettino di sabato 11 settembre 2021.41 nuovi contagi, altrettanti guariti, situazione stabile negli ospedali.

41 è il numero sia dei nuovi contagi sia dei guariti nel bollettino Covid-19 di oggi, sabato 11 settembre 2021, con la conferma dell’assenza di decessi e una sostanziale stabilità nel totale dei ricoverati (2 nuovi ingressi e 2 dimissioni mantengono la cifra di ieri: 20 complessivamente, nessuno in rianimazione). Intanto le vaccinazioni arrivano a quota 709.855.

I tamponi analizzati si mantengono su valori piuttosto alti: circa 4.500, fra cui 456 molecolari gestiti dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara che ha individuato 10 nuovi casi positivi e confermato 12 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 3.991, dei quali 31 sono risultati positivi.

Fra i nuovi contagiati ci sono anche 11 fra bambini e ragazzi (1 ha meno di 2 anni, 1 in fascia 6-10 anni, 6 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni) e 5 anziani (1 tra 70-79 anni, 4 tra 60-69 anni).

Dei 709.855 vaccini che risultano dall’aggiornamento di questa mattina, 327.035 si riferiscono a seconde dosi, 67.732 alle somministrazioni agli ultra ottantenni, 91.329 a quelle in fascia 70-79 anni e 108.832 in quella 60-69 anni.