PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 7 NOVEMBRE, 2 DECESSI / 39 NUOVI CONTAGI / VACCINAZIONI A QUOTA 800.721 »

Coronavirus: dal bollettino di domenica 7 novembre 2021. 2 decessi, 39 nuovi contagi. Vaccinazioni a quota 800.721.

È una domenica purtroppo contrassegnata da due lutti quella di oggi sotto il profilo del monitoraggio della pandemia. Si tratta di due anziani, un uomo e una donna, entrambe avevano altre patologie, uno dei due vaccinato l’altro no.

Intanto lo screening individua altri 39 casi positivi mentre le vaccinazioni arrivano a quota 800.721, cifra che comprende 367.725 seconde dosi e 17.866 terze dosi.

Ieri sono stati effettuati 6.453 tamponi antigenici dei quali 24 sono risultati positivi. I molecolari sono stati invece 309: hanno individuato 15 nuovi casi e confermato 26 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La maggior parte dei contagiati oggi risulta essere di giovane età: tra bambini e ragazzi sono una quindicina, 2 di nemmeno 2 anni, 1 fra 3 e 5 anni, altri 2 fra 6 e 10 anni, 3 in fascia 11-13, infine 7 fra 14 e 19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 3.

In ospedale al momento risultano ricoverate 22 persone dopo che ieri ne sono state dimesse 4 alle quali sono subentrati 2 nuovi ingressi

CI sono infine 61 guariti in più che portano il totale a 47.771