PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 27 DICEMBRE / ALTRI 3 DECESSI / 278 NUOVI CONTAGI / SALGONO A 23 I RICOVERATI IN RIANIMAZIONE »

16:19 - 27/12/2021

Coronavirus: aggiornamento di lunedì 27 dicembre 2021.Altri 3 decessi, 278 nuovi contagi. salgono a 23 i ricoverati in rianimazione.

Altri 3 decessi in Trentino a causa del covid-19 che porta in ospedale 6 nuovi pazienti, mentre aumenta anche il numero di chi è ricoverato in rianimazione. Torna a salire anche il numero dei contagi: 278 quelli identificati ieri attraverso quasi 6.500 tamponi.

Il numero complessivo dei pazienti in ospedale rimane invariato (111): questo perché sono state ricoverate 6 persone, dimesse 4, ma nel frattempo sono venuti a mancare 2 pazienti rispettivamente di 78 e di 90 anni. Un terzo uomo, non ancora ottantenne, è spirato invece nella struttura intermedia di Mezzolombardo. Tutti e tre presentavano patologie pregresse e due di loro erano vaccinati.

Ieri sono stati individuati 28 nuovi casi positivi al molecolare (su 400 test effettuati) e 250 all’antigenico (su 5.994 test effettuati). Dai molecolari è anche arrivata la conferma di 30 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Si contano poi 93 guariti, per un totale di 53.091 persone che dall’inizio della pandemia hanno superato l’infezione.

Ad un anno esatto dall’inizio della campagna vaccinale in Trentino, i totale registrato stamattina era pari a 979.367 somministrazioni, comprese 389.367 seconde dosi e 159.671 terze dosi.