PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 26 DICEMBRE / ZERO DECESSI / 139 NUOVI CONTAGI / 111 I PAZIENTI RICOVERATI IN OSPEDALE »

16:55 - 26/12/2021

Coronavirus: dal bollettino di domenica 26 dicembre 2021. Zero decessi, 139 nuovi contagi, 111 i pazienti ricoverati in ospedale.

Poco più di 2.000 tamponi ieri hanno fatto emergere altri 139 casi positivi in Trentino, come riporta il bollettino di oggi dell’Azienda sanitaria che dà conto anche di altri 4 ricoveri in ospedale: con le 2 dimissioni effettuate ieri, il totale dei pazienti sale quindi a 111, dei quali 20 in rianimazione.

Ieri sono stati analizzati 392 tamponi molecolari che hanno individuato 64 nuovi casi positivi e confermato 176 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.811, dei quali 75 sono risultati positivi.

La fascia dove si concentra il maggior numero dei positivi rimane quella fra i 19 e 39 anni (43 casi positivi oggi) seguita da quella 40-59 anni (40 positivi); ci sono casi anche fra i bambini (5 con meno di 2 anni ed altri 5 in fascia 3-5 anni, inoltre 13 fra i 6-10 anni). Nelle classi più mature troviamo 10 contagi fra 60-69 anni, 4 fra 70-79 e 3 fra gli ultra ottantenni.

30 nuovi guariti portano il totale a 52.998. La situazione delle vaccinazioni vede un totale pari a 978.345, comprese 389.121 secondo dosi e 158.948 terze dosi.