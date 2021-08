PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 25 AGOSTO / NESSUN DECESSO / SCENDONO I RICOVERI / 46 NUOVI CASI / VACCINAZIONI A QUOTA 664.916 »

Covid: i dati di mercoledì 25 agosto 2021. Nessun decesso, scendono i ricoveri, 46 nuovi casi. Vaccinazioni a quota 664.916.

La notizia positiva, evidenziata dal consueto bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sul Covid , è che si arresta la crescita delle persone ricoverate in ospedale. Ieri, infatti, ci sono state 5 dimissioni a fronte di 3 nuovi ricoveri. Il totale dei pazienti ospedalizzati scende, dunque, a 28, nessuno in rianimazione. Anche oggi non si registrano decessi.

I nuovi contagi sono 46, di cui 9 al tampone molecolare e 37 all’antigenico. I molecolari hanno poi confermato 16 positività emerse nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi positivi, un caso è nella fascia di età fra 0 e 2 anni, 3 in quella fra 6 e 10 anni, 1 fra 11 e 13 anni e 7 fra 14 e 19 anni. Vi sono poi 4 casi fra 60 e 69 anni, 2 fra 70 e 79 anni e uno con più di 80 anni. Altri 73 guariti portano il totale a 45.437.

Per quanto riguarda le vaccinazioni stamane risultavano somministrati 664.916 vaccini (di cui 296.323 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate 67.397 dosi, ai cittadini tra i 70 e i 79 anni 90.566 dosi e tra i 60 ed i 69 anni 107.102 dosi.