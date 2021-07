PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 24 LUGLIO / DOPO 19 GIORNI ANCORA ZERO DECESSI / I RICOVERI SALGONO A 6 / OGGI 39 NUOVI CONTAGI /VACCINAZIONI A QUOTA 542 MILA »

Coronavirus: dal bollettino di sabato 24 luglio 2021.Dopo 19 giorni ancora 0 decessi. Ma i ricoveri salgono a 6. Oggi 39 nuovi contagi. Vaccinazioni a quota 542.000.

Le cifre sono ancora contenute, ma indicano ancora una volta l’aggressività del virus che anche oggi ha colpito una quarantina di individui, costringendone 3 a ricorrere alle cure dell’ospedale. Sono pertanto 6 al momento i pazienti Covid-19 ricoverati, nessuno dei quali fortunatamente in rianimazione. Intanto le vaccinazioni fanno un altro passo in avanti: questa mattina è stata superata la soglia delle 542.000. Un altro balzo lo fanno registrare i guariti che oggi sono 39 e portano il totale a 46.173.

Ieri il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara ha analizzato 538 tamponi molecolari dai quali sono emersi 16 nuovi casi positivi, con la conferma di 12 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.653: ne sono risultati positivi 23.

Scorrendo le classi di età in relazione ai nuovi contagi, emerge che 1 positivo ha meno di 2 anni; poi c’è 1 bambino i fascia 3-5 anni, 1 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 8 tra 14-19 anni. Fra i più anziani troviamo invece 1 caso positivo in fascia 60-69 anni e 1 tra 70-79 anni.

Questa la fotografia della situazione vaccini scattata stamane: 542.156 somministrazioni, di cui 223.216 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono

state somministrate 66.783 dosi, mentre nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni i valori sono rispettivamente 88.628 e 102.389.