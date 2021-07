PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 22 LUGLIO / 44 NUOVI CONTAGI / ZERO DECESSI / 4 RICOVERATI IN OSPEDALE / NESSUNO IN TERAPIA INTENSIVA »

Coronavirus: i dati di giovedì 22 luglio 2021.44 nuovi contagi, zero decessi, 4 ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva.

44 nuovi contagi, 16 positivi al molecolare e 28 all’antigenico e per il 17° giorno consecutivo zero decessi. Sono i principali dati che emergono oggi dal consueto rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Si registra anche un nuovo ricovero, che porta il totale dei pazienti ospedalizzati a 4, nessuno, fortunatamente, in rianimazione. Intanto altri 4 guariti portano il totale a 44.480, mentre le vaccinazioni hanno raggiunto quota 535.000.

I tamponi molecolari analizzati da Apss sono stati 583 e hanno confermato 8 positività emerse in precedenza dai test rapidi che ieri sono stati 1071. Nel gruppo dei nuovi positivi ci sono 1 ragazzo tra 11-13 anni e 7 tra 14-19 anni. Salendo di età troviamo 2 casi in fascia 60-69 anni, 3 nella fascia 70-79 e uno fra gli ultra ottantenni.

Nel frattempo crescono i numeri della campagna vaccinale, sulla cui necessità insistono le autorità sanitarie e che finora ha portato alla somministrazione di 535171 dosi. Ad aver completato il ciclo con la seconda dose sono 219.316 persone. Complessivamente, ai cittadini Over 80 sono state somministrate 66.723 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 88.359 dosi e tra i 60-69 anni 101.774 dosi.