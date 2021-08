PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 22 AGOSTO / ALTRI 48 CONTAGI / 26 I PAZIENTI RICOVERATI IN OSPEDALE »

Coronavirus: la situazione di domenica 22 agosto 2021.Altri 48 contagi. 26 i pazienti ricoverati in ospedale

Come anticipato ieri, un nuovo decesso è stato registrato dal bollettino Covid-19 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche dei 48 nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore. Intanto le vaccinazioni arrivano a quota 656.604 mentre 43 nuove guarigioni portano il totale a 45.295.

Ieri il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ha analizzato 409 tamponi molecolari che hanno individuato 16 nuovi casi positivi, confermando anche 29 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 2.765 dei quali 32 sono risultati positivi.

Fra i nuovi contagiati ci sono anche 10 fra bambini e ragazzi (1 tra 3-5 anni, 2 tra 6-10 anni e 7 tra 14-19 anni) e 6 soggetti fra le classi più anziane (3 hanno tra 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni).

Salgono a 26 i pazienti covid ricoverati in ospedale (nessuno in rianimazione) dove ieri ci sono stati 4 nuovi ingressi e solo 1 dimissione.

Dei 656.604 vaccini finora somministrati, 289.503 riguardano seconde dosi. Nelle categorie Over 80, 70-79 anni e 60-69 anni le somministrazioni finora sono state rispettivamente 67.355, 90.634 e 106.975.