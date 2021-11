PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 2 NOVEMBRE, ZERO DECESSI / 21 NUOVI CASI / NEGLI OSPEDALI 28 PAZIENTI COVID »

Coronavirus: aggiornamento del 2 novembre 2021.Zero decessi. 21 nuovi casi. Negli ospedali 28 pazienti covid.

Aumento dei ricoveri anche oggi in Trentino che vede nelle proprie strutture ospedaliere 28 pazienti di cui 2 in rianimazione. Lo conferma l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che nel proprio bollettino spiega come ieri ci siano stati 5 nuovi ingressi in minima parte compensati dalle dimissioni (ieri solo 1). Intanto le vaccinazioni arrivano a quota 793.951, cifra che comprende 364.635 seconde dosi e le terze dosi che sono già arrivate a 15.086.

Ieri sono stati effettuati 5.344 tamponi antigenici che si sono rivelati positivi in 13 casi. I molecolari sono stati invece 176: hanno permesso di individuare altri 8 contagi e confermare 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fra i nuovi contagiati ci sono 2 ultra ottantenni, 1 in fascia 70-79 e 3 in quella fra i 60 ed i 69 anni. Poi ci sono anche 5 fra bambini e adolescenti: ieri le classi in quarantena erano 7.

Infine i guariti: con i 23 riportati oggi, il totale passa a 47.526