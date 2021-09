PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 19 SETTEMBRE / 721.515 VACCINAZIONI / NESSUN DECESSO / 19 NUOVI CONTAGI »

Coronavirus, i dati di domenica 19 settembre. 721.515 vaccinazioni, nessun decesso, 19 nuovi contagi.

Da una parte le vaccinazioni che hanno superato stamane quota 721.000, dall’altra i tamponi sempre numerosi, con circa 4.000 campioni analizzati nelle ultime 24 ore. I dati sono contenuti nell’ultimo bollettino APSS sulla situazione contagi in Trentino dove, fortunatamente, nemmeno ieri si sono verificati decessi attribuibili al Covid-19

I nuovi contagi sono 19 in tutto: su 251 tamponi molecolari sono stati riscontrati 7 casi positivi (18 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi) mentre 3.455 tamponi rapidi antigenici hanno individuato altri 12 contagiati

Fra i casi nuovi ci sono 7 fra bambini e giovanissimi (1 tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni) e solo 1 anziano (over 80)

Sale a 16 il numero dei ricoverati in ospedale da dove ieri è stato dimesso in paziente, ma ci sono stati anche 2 nuovi ingressi.

Ci sono poi altri 17 guariti che portano il totale a 46.239.

Dei 721.515 vaccini somministrati fino a questa mattina, 334.146 rigaurdano seconde dosi, mentre le quote per le fasce over 80, 70-79 e 60-69 sono rispettivamente

67.842, 91.607 e 109.441.