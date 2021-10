PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 17 OTTOBRE, NESSUN DECESSO / 23 NUOVI CONTAGI / QUASI 5.000 TAMPONI NELLE ULTIME ORE »

Coronavirus: dal bollettino di giovedì 14 ottobre 2021. Nessun decesso, 23 nuovi contagi. Quasi 5.000 tamponi nelle ultime ore.

Nuovo boom di tamponi nelle ultime ore secondo il bollettino covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che rileva altri 23 contagi intercettati da circa 5.000 test.

Si conferma l’assenza di decessi, ma salgono a 20 i pazienti ricoverati (ieri 3 nuovi ingressi e solo 1 dimissione). Intanto le vaccinazioni arrivano a quota 765.812, comprese 351.594 seconde dosi e 5.919 terze dosi.

Sono stati 4.553 i tamponi antigenici analizzati ieri: 13 di questi sono risultati positivi. Si aggiungono ad altri 10 positivi individuati dai 347 tamponi molecolari che ieri hanno confermato anche 9 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fra i nuovi contagi da rilevare la presenza di 1 bambino in fascia 3-5 anni e di 2 ragazzini fra gli 11 e i 13 anni. Contagiata anche 1 persona ultra settantenne ed 1 over 80. Restano 5 le classi in quarantena.

Ci sono poi altri 26 guariti che portano il totale a 47.058.