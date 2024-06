PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CONCORSO: «RECLUTAMENTO PER SEI INGEGNERI, LE CANDIDATURE ENTRO VENERDÌ 21 GIUGNO»

07.07 - mercoledì 19 giugno 2024

Scade il 21 giugno il concorso per 6 ingegneri. Si tratta di figure a tempo indeterminato per gli indirizzi civile, idraulico, impiantistica, energetico, meccanico/motorizzazione e trasporti.

Ultimi giorni per partecipare al concorso pubblico indetto dalla Provincia per il reclutamento di sei funzionari abilitati ingegnere da assumere con contratto a tempo indeterminato. Le candidature possono essere presentate esclusivamente online entro le ore 12.00 di venerdì 21 giugno; questi gli indirizzi per i quali è aperto il bando: civile, idraulico, impiantistica, energetico, meccanico/motorizzazione, trasporti.

Le domande vanno presentate online, info e dettagli:

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

Provincia autonoma di Trento

Servizio per il personale

Ufficio Concorsi e Assunzioni – Tel. 0461/496330