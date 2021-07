PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COLIVING: « ISCRIZIONI APERTE, DOMENICA LE VISITE AGLI ALLOGGI DI CANAL SAN BOVO »

Coliving, iscrizioni aperte: domenica le visite agli alloggi di Canal San Bovo.Domani è l’ultimo giorno per iscriversi all’open day del 25 luglio, il prossimo appuntamento è il 7 agosto alle 10.30.

Due giornate per visitare i 5 appartamenti collocati nel Comune di Canal San Bovo, che saranno assegnati a 5 famiglie con contratto di comodato gratuito per 4 anni. Domani è l’ultimo giorno per iscriversi all’open day e visitare i 5 appartamenti oggetto del bando. Si replica sabato 7 agosto, sempre alle 10.30 (iscrizioni obbligatorie). Si tratta di un’opportunità unica per vedere gli appartamenti, ma anche per visitare il paese situato nel territorio del Vanoi e apprezzarne la qualità di vita sociale ed ambientale.

L’iniziativa è possibile grazie al progetto nato all’interno del Distretto famiglia di Primiero, nell’ambito del progetto “Coliving: collaborare condividere abitare”. Il percorso punta ad invertire il trend di spopolamento del territorio, i partecipanti dovranno impegnarsi nei confronti della comunità, contribuendo con attività di volontariato a favore del benessere di tutti.

“Coliving è un progetto innovativo, con una doppia valenza – è il commento dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana – da un lato consente di ‘saturare’ il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato e, dall’altro permette di facilitare l’arrivo di nuove famiglie nei comuni montani più lontani dai centri principali.

Iscrizioni e informazioni sul sito dell’Agenzia per la famiglia: www.trentinofamiglia.it

Domenica 25 luglio e sabato 7 agosto il Comune di Canal San Bovo aprirà le porte dei 5 appartamenti oggetto del bando ai nuclei familiari potenzialmente interessati a cogliere questa interessante opportunità di vivere in un Comune immerso in una cornice naturale di grande bellezza.

L’appuntamento per entrambe le giornate è fissato alle ore 10.30 presso il Polo Scolastico di Canal San Bovo, località Lausen. Durante le visite sarà garantita l’animazione per i bambini. Le visite si svolgeranno seguendo le direttive in merito alla sicurezza Covid-19.

Per le iscrizioni agli Open days il form online è qui:

Il progetto vede coinvolte Provincia autonoma di Trento (Agenzia per la coesione sociale, la famiglia, la natalità, Servizio politiche della casa, UMST- Unità di missione strategica Innovazione Settori Energia e Telecomunicazioni), Comune di Canal San Bovo, Comunità di Primiero, Itea spa, Fondazione Franco Demarchi, con il supporto del Manager territoriale del Distretto famiglia e del Piano giovani del Primiero.

PROGRAMMA

Ritrovo ore 10.30 presso il Polo Scolastico a Canal San Bovo – Località Lausen

Saluti istituzionali: Bortolo Rattin, sindaco di Canal San Bovo

Il progetto Coliving e il bando: Luciano Malfer, dirigente generale Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

Gli appartamenti

Michele Condini, vicepresidente di ITEA S.p.A.

Davide Casadio, assessore Comune Canal San Bovo

Il progetto sociale

Laura Ravanelli – coordinatore generale Fondazione Franco Demarchi

Roberta La Macchia – referente Distretto famiglia di Primiero

Il territorio

Andreina Stefani, commissione famiglia di Canal San Bovo

L’esperienza dei co-livers di Luserna

13.00 Pranzo comunitario

14.30 Visita agli appartamenti

E’ garantita l’animazione per i bambini durante l’incontro. A cura di APPM – Centro Peter Pan.

PER INFORMAZIONI sul bando

Comunità di Primiero ([email protected]; telefono 0439 64641).