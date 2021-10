PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “CIAK A CASA TUA“: « ATTIVITÀ TURISTICHE O ABITAZIONI PRIVATE, TRENTINO FILM COMMISSION RICERCA LOCATION PER PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE »

Ciak a casa tua: proponi una location. La Film Commission cerca luoghi e spazi per le produzioni che si svolgono in Trentino.

Baite, castelli, hotel, attività commerciali, turistiche, sportive o abitazioni private: Trentino Film Commission è alla ricerca di location per le produzioni cinematografiche, televisive e documentaristiche che si svolgono in Trentino e invita a proporre nuovi ambienti per le riprese. La call è rivolta a soggetti pubblici, imprese ma anche a privati cittadini.

Attraverso la sezione dedicata sul sito www.trentinofilmcommission.it/ è possibile iscrivere nell’apposito database una proprietà di cui si è titolari, compilando il form presente online, nel quale vanno indicate le caratteristiche della location proposta, l’ubicazione e i suoi punti di forza.

Per essere considerate come set, le location devono rispettare alcuni requisiti fondamentali, tra cui una buona accessibilità e un ambiente circostante favorevole e non rumoroso.

Trentino Film Commission selezionerà le proposte da inserire nel proprio database sulla base delle esigenze specifiche delle produzioni audiovisive.

