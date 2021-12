PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA: « L’ASSESSORE BISESTI AUGURA BUON LAVORO AL NUOVO DIRETTORE MASSIMO ONGARO »

19:10 - 23/12/2021

Bisesti augura buon lavoro al nuovo direttore del Centro Servizi culturali Santa Chiara. L’assessore alla cultura: sono certo che Ongaro saprà fare bene.

Oggi c’è stata la presentazione ufficiale del nuovo direttore del Centro Servizi Culturali S. Chiara che sarà in carica per il prossimo triennio, Massimo Ongaro. Con l’occasione l’assessore alla cultura della Provincia autonoma di Trento, Mirko Bisesti ha voluto salutare il nuovo direttore, facendogli i migliori auguri per l’incarico.

“Al dottor Ongaro auguro buon lavoro nella certezza che saprà rendere ancora più centrale il ruolo del Centro Servizi culturali Santa Chiara nella vita culturale provinciale ed extra-provinciale” ha detto l’assessore Bisesti.