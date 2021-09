PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * BIKE E BICIGRILL: « PASSIONE PER LE DUE RUOTE, IL PRIMO VIDEO DEL CICLO DI CLIP DEDICATO AI CICLISTI ED AI PERCORSI TURISTICI »

Passione per le due ruote, una serie di clip video sulla ciclabilità in Trentino. Chi ama la bicicletta non potrà perdersi il ciclo di clip video dedicate alla ciclabilità in Trentino realizzato dall’Ufficio Stampa della Provincia: è stato pubblicato in questi giorni sulla pagina il primo video, che presenta uno dei servizi esclusivi per i ciclisti sul nostro territorio, il bicigrill.

Punti di ristoro, assistenza e informazione, i 16 bicigrill dislocati nei punti nevralgici dei percorsi ciclabili sono contraddistinti da un apposito marchio della Provincia autonoma di Trento. Presenti da ormai vent’anni in Trentino, sono gestiti sia dai Comuni che da privati e rappresentano dei riferimenti utili per chi ama pedalare e godersi momenti di svago o riposo in uno dei tanti polmoni verdi che caratterizzano la nostra provincia.

