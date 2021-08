PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * BED AND BREAKFAST: « CONCESSO A FONDO PERDUTO UN MILIONE DI EURO, PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELLA CRISI »

Bed and breakfast, sostegno di un milione di euro. RipartiTrentino: la misura per fronteggiare gli effetti della crisi.

Un bonus destinato ai bed and breakfast del valore di un milione di euro. Nell’ambito delle misure destinate a fronteggiare gli aspetti economici negativi legati alla pandemia, la Provincia autonoma di Trento ha stabilito la concessione di un contributo a fondo perduto ai gestori delle strutture ricettive a conduzione familiare che offrono ospitalità turistica in forma non imprenditoriale. La Giunta provinciale – su proposta dell’assessore al turismo – ha approvato la delibera che definisce criteri e modalità di presentazione delle domande di finanziamento.

A beneficiare di questa misura di sostegno saranno i gestori de bed and breakfast e operanti nei territori dei Comuni che hanno registrato, nella stagione invernale 2020-2021 un calo di presenze turistiche superiore al 30% rispetto alla stagione invernale 2018-2019, secondo la certificazione dell’Istituto di statistica della Provincia di Trento (Ispat).

Un contributo di 2.000 euro sarà concesso a tutti i richiedenti che esercitano questa attività, censiti nel sistema informativo del turismo. La domanda va presentata entro il 22 settembre esclusivamente on-line nell’area dedicata del sito