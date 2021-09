PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ” AVVENTURA AL MUSE “: « AL VIA LA PRODUZIONE HYBRID – LIVE – CARTOONS, CON IL CONTRIBUTO DI TRENTINO FILM COMMISSION – GREEN INK – MUSE »

“Avventura al Muse” la nuova serie del Gruppo Alcuni. Casting trentino per la produzione hybrid, live e cartoons, che vede il contributo della Film Commission, Green Ink e Muse.

“Avventura al Muse” è Casting trentino per la produzione hybrid, live e cartoons, che vede il contributo della Film Commission, Green Ink e Muse insieme a MUSE – Museo delle Scienze e Green Ink con il contributo di Trentino Film Commission, ambienterà in Trentino. Dopo i “Mini Cuccioli” – anche il secondo cartone animato sarà infatti ambientato in Trentino – e “Leo da Vinci”, si rinforza la collaborazione fra Gruppo Alcuni e Green Ink, la società trentina nata all’interno dell’ecosistema Artigianelli con il supporto di Trentino Sviluppo e specializzata nel settore dei cartoons.

Nella prima puntata di “Avventura al Muse”, diretta da Sergio Manfio, si andrà alla scoperta del mondo dei dinosauri, in una produzione educational in cui live action e cartoon si fondono armoniosamente. Per la parte “live” si cercano i protagonisti in Trentino, nel dettaglio un attore e un’attrice di 14/16 anni, nonché un attore di 30/40 anni, le selezioni si terranno il prossimo 30 settembre presso la sede della Film Commission, in via Zanella alle 15.30, per ogni informazione è possibile contattare: [email protected]

“Siamo veramente entusiasti di intraprendere questa nuova avventura in Trentino. Prima di tutto perché l’idea di realizzare una serie televisiva all’interno del Muse è davvero stimolante – sono le parole di Francesco Manfio, ad del Gruppo Alcuni -. Poi perché con i compagni di viaggio abbiamo creato un team veramente coeso: parlo degli scienziati del Muse, dei grandi professionisti della Trentino Film Commission e degli artisti di Green Ink Animation, lo studio di animazione di Trento che abbiamo contribuito a fondare, ma che ora cammina (dovrei dire corre) con le proprie gambe. Infine, lasciatemelo dire, per la velocità con cui, grazie alla Provincia autonoma di Trento, si concretizzano le iniziative. In pochi mesi siamo passati dalla fase di ideazione alla fase produttive e questo è, per noi che ci occupiamo di programmi televisivi, veramente straordinario”.

Una collaborazione che anche l’Assessorato provinciale all’istruzione, università e cultura giudica proficua e importante per il territorio, perché contribuisce a far crescere professionalità locali in un campo innovativo, come quello dei cartoons 2D e 3D, e a creare nuove opportunità, come la scelta di attori protagonisti trentini attesta.

*

Sinossi

In “Avventura al Muse”, per la regia di Sergio Manfio, un ragazzo e una ragazza di circa 15 anni si stanno recando al Muse per partecipare al progetto “scuola/lavoro” del Ministero dell’Istruzione. Mentre attendono il paleontologo, nel corso di una passeggiata a Trento trovano un vecchio visore al mercatino dell’antiquariato. Rientrati al Muse visitano lo spazio dedicato ai dinosauri e quando il paleontologo inizia la spiegazione arriva un “negazionista” che confuta sarcasticamente quello che dice il paleontologo e – come è arrivato – se ne va. Il paleontologo non lo prende sul serio e invita i ragazzi e riprendere il percorso. La ragazzina riprende lo zaino dal quale cade il visore comperato prima. Lo recupera, ci guarda dentro e, come per magia, tutti e 4 entrano nel mondo dei dinosauri, dove tutto diventa a cartoni animati. I protagonisti non sanno che sono arrivati 5 minuti prima che cadesse sulla Terra, 65 milioni di anni fa, il meteorite che cambiò la storia dei dinosauri.