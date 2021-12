PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: « AL VIA IL CONTRIBUTO STATALE A FONDO PERDUTO DI 800 EURO, LE DOMANDE ENTRO IL 10 DICEMBRE »

17:46 - 6/12/2021

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche: contributo statale a fondo perduto. Domande entro il 10 dicembre.

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, con il rispetto di particolari condizioni, un contributo a fondo perduto di 800 euro, col fine di assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base e di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.

“Si tratta di un’opportunità interessante – sottolinea l’assessore provinciale allo sport Roberto Failoni – anche per la realtà sportiva trentina che grazie alla presenza capillare sul territorio propone a tanti giovani e in generale alla comunità preziose occasioni di praticare numerose discipline”.

La presentazione delle domande avviene esclusivamente attraverso la piattaforma aperta fino alle ore 16:00 di venerdì 10 dicembre 2021.

La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante allegando copia del documento d’identità oltre che una dichiarazione rilasciata dall’organismo sportivo nazionale a cui l’associazione o società sportiva è affiliata, attestante il numero di tesserati alla data del 15 ottobre 2021.

Possono richiedere il contributo le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che alla data del 23 maggio 2021 erano iscritte al registro del CONI/CIP ed erano affiliate a una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva Associata o ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI/CIP, oltre che avere alla data del 15 ottobre 2021 almeno venti tesserati e almeno un istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la Associazione / Società Sportiva.

