PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: « VOCI DIVERSE PER UN FUTURO COMUNE, L’EVENTO È IN PROGRAMMA IL 23 SETTEMBRE DALLE 9.00 »

L’Amministrazione di Sostegno in Trentino, voci diverse per un futuro comune. Il 23 settembre un convegno di studio a 10 anni dalla legge provinciale che ne ha promosso la figura.

L’Amministratore di sostegno è ormai una realtà concreta ed importante nel tessuto sociale del Trentino, che ha consentito la nascita di un progetto collettivo che coinvolge una pluralità di enti e di organizzazioni pubbliche e private, oltre che di cittadini volontari, beneficiari e i loro familiari. Per queste ragioni, nel decennale della legge che ne ha promosso la figura in Trentino, la Provincia autonoma di Trento, ha voluto organizzare un convegno di studio dal titolo “Dieci anni di Amministrazione di Sostegno in Trentino, voci diverse per un futuro comune”.

L’evento è in programma il 23 settembre 2021, a partire dalle ore 9.00, ed è realizzato in stretta collaborazione con l’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino, la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, che accoglierà la sede del convegno e tsm-Trentino School of Management. Fra i temi che verranno affrontati nel corso dei lavori; la responsabilità per la protezione e la salvaguardia delle libertà delle persone più fragili. La mattinata si articolerà su più momenti, dopo lo spazio iniziale dedicato ai saluti istituzionali vi saranno due interventi che ripercorreranno la storia dell’Amministratore di Sostegno in Trentino.

Nella seconda parte il focus sarà sull’importanza del lavoro di rete, con la testimonianza di voci diverse che porteranno la loro esperienza in materia al fine di arricchire il dibattito e promuovere riflessioni. Al termine sarà presentato il processo partecipativo, con l’avvio di specifici gruppi di lavoro, pensato per generare proposte e costruire insieme l’agenda trentina per l’Amministratore di Sostegno del prossimo decennio. Una mattinata di confronto e condivisione per riflettere sull’attuale progetto e sui nuovi bisogni emergenti, con al centro le voci dei vari protagonisti.

Per maggiori informazioni e per procedere con l’iscrizione collegarsi al sito https://www.tsm.tn.it/

In allegato il programma