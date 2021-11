PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * AGRARIA DI RIVA DEL GARDA – ASSEMBLEA: ZANOTELLI, « PUNTIAMO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE NOSTRE AZIENDE, ALL’INNOVAZIONE E TECNOLOGIA »

19:32 - 20/11/2021

Agraria di Riva del Garda: oggi pomeriggio l’assemblea.”Puntiamo alla competitività delle nostre aziende, all’innovazione e alla tecnologia”, così l’assessore Zanotelli.

Oggi il Palazzo dei Congressi di Riva del Garda ha ospitato l’assemblea generale dei soci di Agraria Riva del Garda, Società Cooperativa Agricola. All’assemblea ha partecipato anche l’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli: “Sono numeri positivi quelli portati da Agraria, che evidenziano il grosso lavoro svolto in questi anni, come vediamo anche nei progetti portati avanti, pensiamo alla ‘Galleria del gusto’ che coniuga turismo e agricoltura, e ai premi fra cui l’importante nomina a miglior frantoio d’Italia che ha contribuito a far conoscere l’olio trentino sul territorio nazionale”.

Sono state queste le parole dell’assessore Zanotelli che nell’evidenziare il drammatico raccolto di quest’anno nel settore delle olive, ha ricordato come la Provincia abbia inserito “nella manovra di bilancio un sostegno a questo comparto”. Quindi il grosso tema della flavescenza dorata, su cui l’Assessorato ha concentrato le energie fin dal 2019 “con una serie di incontri coi soggetti agricoli del territorio e la creazione di un piano specifico nel quale ogni attore dovrà fare la propria parte; è necessario un lavoro di sistema e responsabilità collettiva per tutelare non solo la nostra produzione ma anche quella degli altri”, ha concluso l’assessore ricordando infine le recenti risorse in arrivo grazie ai bandi sul Psr.

Sul tavolo dei relatori vi erano il presidente di Agraria Giorgio Planchenstainer con il direttore Massimo Fia e il sindaco Cristina Santi, oltre agli altri referenti del cda di Agraria, il presidente di Cavit Lorenzo Libera con il direttore Enrico Zanoni e i principali referenti del comparto produttivo altogardesano.

Nel corso dell’assemblea è stato illustrato ai soci il bilancio. L’esercizio sociale 2020/2021, chiuso al 30 giugno 2021, dal punto di vista dei conferimenti è stato un anno particolarmente positivo, sia per quanto riguarda il conferimento d’olio sia per quanto riguarda il conferimento d’uva.

La vendemmia dei soci ha registrato una produzione di 37.837 quintali d’uva, superiore del 4% rispetto all’annata precedente. Anche il raccolto di olive è andato molto bene, registrando, contrariamente all’annata 2019 molto scarsa (per non dire azzerata), un nuovo conferimento record molto superiore, in termini di quantità, al 2018 attestandosi sui 18.000 q.li

Tali positivi presupposti hanno permesso ad Agraria di affrontare l’esercizio 2020-2021 con fiducia pur trovandosi ancora in una situazione caratterizzata dall’incertezza provocata dal perdurare della pandemia di Coronavirus. Agraria Riva del Garda ha chiuso l’esercizio con un incremento del fatturato del 20% rispetto all’esercizio precedente.

Fra i progetti portati avanti vi è la riqualificazione dei propri vini con l’obiettivo di aumentarne il valore percepito, inoltre è stato avviato anche la vendita on line, nel mercato di Italia e Germania, dei prodotti. Aperta infine la nuova area degustazione, “La galleria del gusto”, che ha anche l’obiettivo di affinare sempre di più l’ospitalità del cliente in Agraria.

Fra i premi ricevuti poi quello più prestigioso e molto singolare la nomina a miglior frantoio d’Italia dal Gambero Rosso.