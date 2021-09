PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * AGENZIA COESIONE SOCIALE: « PRESENTAZIONE RAPPORTO BIENNALE, GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE DALLE 15.00 ALLE 17.00 »

Un affresco sulla famiglia in Trentino e a livello nazionale. Giovedì 16 settembre, dalle ore 15.00 alle 17.00, in modalità online.

L’Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità presenta il Rapporto biennale sulla famiglia in Trentino: dalla demografia alla natalità, dallo status economico a quello sociale e culturale. Il Trentino pone al centro delle sue politiche la famiglia e impiega vari strumenti per promuoverne il benessere: perno delle politiche familiari sul nostro territorio è la Legge provinciale n. 1/2011, sul cui stato di attuazione ogni due anni viene elaborato dall’Agenzia per la famiglia uno specifico rapporto. Si tratta di uno “strumento di rendicontazione” sulle politiche familiari e la natalità che coinvolge soggetti pubblici, privati e le strutture organizzative provinciali competenti, tra cui l’Istituto di Statistica provinciale e l’Università degli Studi di Trento. Se ne parlerà giovedì 16 settembre, dalle ore 15.00 alle 17.00, in modalità online.

E’ stato approvato dalla Giunta provinciale il “Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari”, che illustra lo stato di salute dell’istituzione “famiglia” sul nostro territorio, valuta i vari interventi realizzati, il costo delle politiche e il loro impatto sul territorio.

Un documento molto articolato che conferma l’attenzione da parte del governo provinciale verso la famiglia e la volontà di tutelarla e di promuoverne il benessere e la crescita. Al centro del rapporto le politiche familiari trentine, dai Distretti famiglia al Family Audit, dai servizi di conciliazione vita/lavoro ai voucher culturali e sportivi, e ancora i buoni di servizio, l’Assegno Unico Provinciale, l’Euregio Family Pass e le occasioni di confronto e approfondimento su tutte queste tematiche come il Festival della Famiglia.

