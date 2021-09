PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * 6° MEETING DISTRETTI FAMIGLIA: « WELFARE TERRITORIALE E SVILUPPO SOSTENIBILE, A PERGINE VALSUGANA IL 27 SETTEMBRE »

“Coesione sociale, welfare territoriale e sviluppo sostenibile”: sarà questo il fil rouge del meeting, in programma il 27 settembre a Pergine Valsugana, che vedrà l’alternarsi di varie testimonianze provenienti dal mondo del privato e del pubblico, anche da fuori regione. E’ il primo evento in presenza organizzato dall’Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità, dopo oltre un anno di convegni online. Il meeting sarà occasione di dibattito e confronto sulle varie progettualità messe in campo dai 19 Distretti famiglia trentini. Tanti sono infatti i distretti sorti sul nostro territorio provinciale a partire dal 2010, anno in cui nacque il primo in Val Rendena; in 11 anni i distretti hanno coinvolto oltre 900 organizzazioni, di cui 73% private e 27% pubbliche e sono centinaia le azioni realizzate per il benessere delle famiglie e delle comunità per stimolare lo sviluppo sociale, culturale e, non ultimo, economico del nostro territorio.

Durante l’evento si tratterà il tema della coesione come processo territoriale capace di garantire a tutti i membri della Comunità adeguati livelli di welfare riducendo le differenze sociali ed evitando le polarizzazioni. Una società basata sulla coesione sociale è una società che promuove il sostegno reciproco dei cittadini e delle famiglie che perseguono obiettivi comuni al fine di promuovere lo sviluppo sociale e quindi economico del proprio territorio. In questo contesto si innestano le esperienze dei Distretti famiglia che coinvolgendo persone e organizzazioni hanno la capacità intrinseca di attivare nel tempo significativi processi di welfare territoriale. Durante il Meeting saranno quindi presentati il costituendo Distretto provinciale dello sport e la partnership strategica attivata con l’Agenzia per l’ambiente sulle tematiche dello sviluppo sostenibile per perseguire gli obiettivi di Agenda 2030 oltre ad esperienze territoriali.

Iscrizioni obbligatorie all’evento in presenza a Pergine Valsugana al seguente link:

Il convegno si terrà il 27 settembre 2021, dalle ore 9.30 alle 13.30 al Teatro comunale (Piazza Garibaldi, n. 5G a Pergine Valsugana – TN).

Il meeting è fruibile anche on line sulla pagina Facebook dell’Agenzia per la famiglia:

Il sesto meeting sarà il primo appuntamento pubblico per dibattere sul tema della coesione sociale a seguito della nuova denominazione dell’Agenzia per la famiglia stabilita dalla Giunta provinciale con provvedimento del giugno 2021. L’Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità (questa la nuova denominazione) persegue l’obiettivo di promuovere processi volti ad attivare/mantenere “relazioni sociali” tra famiglie ed organizzazioni per accrescere a livello territoriale il senso di appartenenza, l’identità, la solidarietà, la fiducia e lo sviluppo socio-economico.