PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * VICEPRESIDENE GALATEO: «BILANCIO DEI PRIMI SEI MESI DI MANDATO POLITICO»

15.10 - lunedì 5 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il vicepresidente Marco Galateo ha illustrato oggi i punti salienti dei primi sei mesi di lavoro del suo nuovo mandato politico. “Poste le basi per l’Alto Adige del futuro”.

Il vicepresidente e assessore all’Istruzione italiana e formazione professionale, Cultura italiana e Sviluppo economico Marco Galateo ha illustrato oggi le attività svolte nel corso di 800 incontri, “molti concretizzatesi grazie ai frequenti contatti con il Governo”, ha esordito Galateo, ricordando, in primis, i progetti avviati per la cultura italiana. “Abbiamo garantito oltre 2 milioni di euro in più a questo settore, le cui linee strategiche sono rivolte allo sviluppo e al crescente contatto con personalità della cultura italiana e del patrimonio culturale nazionale e locale”, ha sottolineato Galateo. “ll nuovo progetto di ricognizione della storia del gruppo italiano in Alto Adige traccerà la storia recente degli italiani in Alto Adige”, ha detto.

Sono previsti inoltre nuovi investimenti nelle strutture giovanili, con particolare attenzione sul tema cultura-salute ed economia della cultura. Galateo ha ricordato l’aumento di fondi di 1,5 milioni di euro per il settore dell’educazione permanente e l’ingresso nella rinnovata Consulta culturale italiana di due personalità di livello nazionale come la musicista Beatrice Venezi e Umberto Croppi, direttore di Federculture.

Un sistema educativo sempre più inclusivo

Il vicepresidente Galateo, sul tema della scuola, ha ribadito che i fondi a bilancio 2024 saranno finalizzati soprattutto a promuovere e sostenere un sistema educativo più inclusivo e innovativo. “Un sistema orientato al benessere degli studenti, dei docenti e delle famiglie, alla promozione della cultura della legalità”, ha sottolineato Galateo, citando l’esempio della app “BattBull”, progettata da alcuni allievi del Polo Economico Battisti per aiutare gli insegnanti ad agire tempestivamente a tutela delle vittime di discriminazione e violenza. “Un progetto che abbiamo illustrato al ministro Valditara e vogliamo estendere ad altri istituti”, ha sottolineato Galateo. Il vicepresidente ha ricordato il nuovo percorso di qualificazione professionale per “youth worker” e l’avvio dei progetti trasversali “Plurilinguismo diffuso” e “Rispetto e gentilezza”.

Valorizzare il tessuto economico locale

Sotto i riflettori anche le linee strategiche per lo sviluppo economico. “Vogliamo valorizzare il tessuto economico locale, sostenere le aziende e i settori economici , in un crescente rapporto con il sistema produttivo nazionale ed internazionale”, ha ricordato Galateo, che ha sottolineato l’importanza di garantire uno sviluppo sostenibile e semplificare le procedure. “L’Assessorato ha portato un’importante azienda del territorio, la Alpitronic, al trilaterale di Parigi, concretizzando la realizzazione di percorsi di green economy, che coniugano, nel solco delle linee strategiche, innovazione e sviluppo sostenibile e rappresentano uno degli obiettivi fondamentali della nuova piattaforma economica nell’ottica dell’Agenda 2030”, ha ricordato Galateo.