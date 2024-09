PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * FILM “VERMIGLIO” – MAURA DELPERO:  KOMPATSCHER E GALATEO, «LA PELLICOLA DELLA REGISTA BOLZANINA CONCORRERÀ AI 15 MIGLIORI FILM»

17.58 - martedì 24 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cultura. Il film di Maura Delpero “Vermiglio” candidato italiano agli Oscar. La pellicola della regista bolzanina concorrerà per la shortlist dei quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy. I complimenti del presidente Kompatscher e dell’assessore Galateo.

Un altro grande e storico riconoscimento per la regista bolzanina Maura Delpero, candidata per l’Italia con “Vermiglio” come miglior film internazionale alla selezione per l’Oscar. Il film concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota 17 dicembre 2024. L’annuncio delle nomination è previsto per il 17 gennaio 2025, mentre la cerimonia degli Oscar si svolgerà il 2 marzo 2025.

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e l’assessore provinciale alla Cultura italiana, Marco Galateo, hanno voluto congratularsi con la regista bolzanina per questo ulteriore e significativo riconoscimento, che si aggiunge alla recente vittoria del Leone d’argento all’81ª Mostra del Cinema di Venezia.

“È un’altra bella notizia per tutto il nostro territorio. Il successo di questo film capolavoro, realizzato in parte in provincia di Bolzano, permetterà di promuovere ulteriormente l’arte cinematografica altoatesina sulla scena internazionale. Complimenti a Maura Delpero per questo ulteriore riconoscimento”, ha sottolineato il presidente Arno Kompatscher.

Sulla stessa lunghezza d’onda il vicepresidente e assessore alla Cultura in lingua italiana Marco Galateo: “Sono orgoglioso e felice del nuovo straordinario riconoscimento che il film Vermiglio della nostra regista Maura Delpero ha ottenuto. Per me e tutta la comunità altoatesina ed italiana questo risultato è fonte di grande soddisfazione e mi rende sempre più convinto dell’importanza del sostegno pubblico agli artisti della comunità locale. Auguro a Maura Delpero di riuscire a raggiungere questo nuovo traguardo internazionale”.