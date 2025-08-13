PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * FIÈ ALLO SCILIAR / INCONTRO MATTARELLA-KOMPATSCHER: «FOCUS SU RIFORMA STATUTO DI AUTONOMIA»

14.03 - mercoledì 13 agosto 2025

Kompatscher incontra il Presidente della Repubblica Mattarella. Scambio informale tra il Presidente Sergio Mattarella e il presidente della Provincia Arno Kompatscher a Castel Presule. Il presidente della Repubblica apprezza la cultura e il paesaggio.

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha parlato di uno “scambio molto cordiale e ricco di contenuti” dopo l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avvenuto nella mattinata di mercoledì. Con un tempo splendido, il Presidente Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia e dal genero, ha incontrato il presidente della Provincia Arno Kompatscher e sua moglie a Castel Presule, a Fiè allo Sciliar.

A margine della visita congiunta al castello, il Capo dello Stato, che attualmente trascorre le vacanze estive nella base logistica degli Alpini “Villa Ausserer” a Siusi allo Sciliar, ha colto l’occasione per uno scambio informale con il presidente della Provincia di Bolzano. “Oltre ad avere parlato degli attuali sviluppi a livello nazionale, europeo e globale abbiamo analizzato la situazione in Alto Adige e le strategie locali per fare fronte alle odierne sfide sociali, economiche e ambientali.

Naturalmente abbiamo anche affrontato il tema dell’Autonomia dell’Alto Adige con particolare riguardo ai contenuti del disegno di legge costituzionale per la riforma dello Statuto di Autonomia”. Il Presidente Mattarella, inoltre, ha mostrato anche grande interesse per la possibile collaborazione con le Nazioni Unite per la realizzazione del “Centro di documentazione per la tutela delle minoranze” che troverà sede presso il nuovo polo bibliotecario, a Bolzano“.

Il presidente della Provincia si è dichiarato molto lieto che il Presidente Mattarella e la sua famiglia si trovino bene nella zona dello Sciliar, augurando loro altri giorni piacevoli e tranquilli sui monti dell’Alto Adige.