PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * “EUREGIO FAMILY PASS ALTO ADIGE“: «UN’ESTATE A MISURA DI FAMIGLIA, SCONTI FINO AL 50% PER CHI HA FIGLI MINORENNI»

10.18 - lunedì 17 giugno 2024

Euregio Family Pass Alto Adige: un’estate a misura di famiglia. I possessori della carta possono fruire di numerose promozioni durante l’estate. Per le famiglie con figli minorenni previsti sconti fino al 50% su attività ricreative, negozi e accessi alle piscine.

In Alto Adige e in tutti i territori dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, la carta famiglia EuregioFamily Pass Alto Adige dà la possibilità a tutti i possessori di fruire, per tutta l’estate, di numerosi sconti. Le possibilità di risparmio sono molteplici: dagli ingressi in piscina fino alle escursioni nei rifugi passando per il noleggio di biciclette e l’accesso a numerosi eventi culturali in diverse località dell’Euregio. Oltre 80 aziende partner in Alto Adige, 140 in Tirolo e 50 in Trentino si rivolgono alle famiglie con figli minorenni e offrono sconti sulle attività per il tempo libero. “L’EuregioFamilyPass Alto Adige è una valida opportunità per risparmiare su molte attività. Insieme al mio gruppo di lavoro vorrei rafforzare ed estendere ulteriormente questa carta vantaggi per le famiglie e farla diventare un pratico strumento quotidiano per tutti i nuclei familiari altoatesini”, sottolinea Rosmarie Pamer, assessora provinciale alla Famiglia.

Per avere un quadro più dettagliato delle varie offerte delle aziende partner dell’EuregioFamilyPass, è possibile consultare la pagina online dedicata a questa carta vantaggi o scaricare l’apposita e gratuita applicazione per smartphone. In totale sono oltre 700 le aziende partner che offrono sconti nei settori del tempo libero, della cultura, dell’istruzione, dei servizi e dello shopping, fornendo inoltre alcuni suggerimenti per organizzare una vacanza originale con tutta la famiglia.

Promozione dedicata alle piscine

Gli sconti sull’ingresso in piscina vengono applicati in diverse strutture come, ad esempio, la piscina scoperta Panorama a Monguelfo, la piscina scoperta di Brunico, la piscina scoperta Cron4 a Riscone di Brunico, l’Alpinpool di Maranza, il Balneum a Vipiteno, la piscina di Collepietra, il Lido di Monticolo e la piscina all’aperto Gretl am See di Caldaro, il Lido di Terlano, la Meranarena, la piscina scoperta di Silandro e la piscina avventura di Prato allo Stelvio.

L’EuregioFamilyPass Alto Adige è stato introdotto nel 2017 per fornire un sostegno finanziario alle famiglie. La carta può essere utilizzata dagli altoatesini anche come biglietto per il trasporto pubblico. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://famiglia.provincia.bz.it/it/euregiofamilypass.