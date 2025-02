PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * BRESSANONE – DISINNESCO BOMBA: «DOMENICA 16/2, CIRCOLAZIONE INTERROTTA (9.00-12.00»

13.13 - sabato 15 febbraio 2025

All’esito dell’incontro tenutosi a Palazzo Ducale nei giorni scorsi, il Commissariato del Governo, ha emesso il provvedimento contenente le disposizioni necessarie per lo svolgimento, in sicurezza, delle operazioni di disinnesco di una bomba d’aereo di fabbricazione USA del peso di 1.000 libbre rinvenuta lo scorso 7 febbraio all’interno di un cantiere sito in un’area di attività produttive di Bressanone.

Queste, in sintesi, le principali disposizioni trasmesse a tutti gli organi interessati.

1) Le operazioni di despolettamento dell’ordigno si svolgeranno domenica 16 febbraio p.v. a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 12.00 ca. (salvo complicazioni) nel luogo di ritrovamento della stessa;

2) L’ordigno sarà successivamente trasportato in una cava sita a Naz – Sciaves per il successivo brillamento.

In considerazione del rischio ipoteticamente generato dagli effetti di una eventuale detonazione accidentale, l’area di evacuazione totale è di 591 metri (zona rossa) a partire dal sito di rinvenimento, mentre quella di sgombero parziale (con obbligo di permanenza al coperto) è di 755 metri dallo stesso sito.

L’operazione di evacuazione sarà curata dai Comuni di Bressanone e di Velturno e inizierà alle ore 7.30 e si concluderà alle ore 8.45.

– Ore 8.45: le Forze di Polizia inizieranno le verifiche per accertare la completa evacuazione dell’area di sgombero (zona rossa);

– Contestualmente la corrente elettrica verrà distaccata gradualmente dalle ore 8.30 fino al termine delle operazioni;

– Le persone che necessitano di assistenza per l’evacuazione possono farne richiesta alle Amministrazioni comunali;

– Centro di accoglienza: le persone temporaneamente evacuate potranno trovare accoglienza presso la mensa “Dante” sita in via Dante a Bressanone;

– Ore 9.00: inizio attività di disinnesco che dovrebbero presumibilmente concludersi, salvo sopraggiunte complicazioni, alle ore 12.00 circa.

– L’inizio e la fine delle operazioni saranno segnalate attraverso il suono della sirena attivata dal Comune di Bressanone.

CIRCOLAZIONE AUTOSTRADALE: il traffico autostradale verrà interrotto tra le stazioni autostradali di Bressanone/Val Pusteria e Chiusa/Val Gardena dalle ore 8:30 fino alle ore 12:00 ca. È stata inoltre disposta la chiusura delle entrate ai seguenti caselli autostradali:

– Chiusa/Val Gardena in direzione nord;

– Bressanone/Zona industriale in direzione nord;

– Bressanone Val Pusteria in direzione sud;

– Bolzano nord in direzione nord;

– Vipiteno in direzione sud.

CIRCOLAZIONE STRADALE: Il traffico cittadino verrà interrotto nell’area di sgombero fino al termine delle operazioni. Saranno interessate la SS12, le strade comunali, i sentieri e le piste ciclabili entro il raggio di sgombero di 755 mt. In relazione al traffico leggero, verrà garantita una viabilità alternativa.

TRASPORTO FERROVIARIO: la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Ponte Gardena e di Bressanone dalle 9.00 alle 12:00, in entrambe le direzioni, durante lo svolgimento delle operazioni.

Il Centro Operativo Misto (COM) si costituirà a partire dalle ore 07.30 presso la caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Bressanone.