PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * AUSTRIA – ELEZIONI: KOMPATSCHER, «FONDAMENTALI DIALOGO E STABILITÀ­»

Elezioni in Austria, Kompatscher: fondamentali dialogo e stabilità. Le elezioni per il Consiglio nazionale mostrano il desiderio di cambiamento e la frammentazione sociale. “La stretta collaborazione tra Alto Adige e Austria rimane essenziale”, commenta il presidente della Provincia autonoma di Bolzano.

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ritiene che il risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale in Austria rifletta il desiderio di cambiamento di molte persone, ma anche la crescente frammentazione della società. “Molte persone sono alla ricerca di orientamento e coesione, ma allo stesso tempo le opinioni e le priorità divergono notevolmente. È importante riconoscere le diverse correnti e vedere questo come un mandato per tutte le forze politiche a impegnarsi in un discorso obiettivo e rispettoso per superare le divisioni esistenti”, ha affermato il presidente.

Kompatscher ha poi sottolineato che il dialogo e la stabilità sono di fondamentale importanza in questo periodo di incertezza. “Sono fiducioso che l’Austria continuerà ad essere un partner affidabile per l’Alto Adige”, ha spiegato il presidente della Provincia. Lo stretto coordinamento con il Governo federale austriaco è particolarmente importante in considerazione del ruolo di tutela dell’Austria nei confronti dell’Alto Adige e dell’ancoraggio internazionale dell’Autonomia altoatesina.