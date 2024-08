PROTEZIONE CIVILE * TERREMOTO: «SCIAME IN AREA FLEGREA, SCOSSA MAGGIORE 3.7 / DALLE VERIFICHE NON RISULTANO SEGNALAZIONI DI DANNI»

22.19 - venerdì 30 agosto 2024

TERREMOTO: SCIAME IN AREA FLEGREA, SCOSSA MAGGIORE 3.7.

Dalle verifiche non risultano segnalazioni di danni. Dalle ore 21.16, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore registrato di magnitudo 3.7.

In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento NON sono stati segnalati danni.