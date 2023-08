PROTEZIONE CIVILE * MALTEMPO: « BURRASCA E MAREGGIATE IN SARDEGNA, VENTI FORTI OCCIDENTALI ANCHE AL NORD »

16.44 - sabato 5 agosto 2023

Maltempo: burrasca e mareggiate in Sardegna. Venti forti occidentali anche al Nord. Proseguono gli effetti della bassa pressione che sta interessando l’Italia e che continuerà a determinare un’intensa ventilazione a tutte le quote dai quadranti occidentali, interessando anche la Sardegna e alcune regioni settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quelli diffusi nei giorni scorsi. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it/).

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, domenica 6 agosto, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna e Sardegna, con raffiche di burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte della Sardegna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it/), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.