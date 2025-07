PROTEZIONE CIVILE * INCENDI BOSCHIVI IN GRECIA: «IN PARTENZA DUE CANADAIR DALL’ITALIA, SUL POSTO ANCHE UN RAPPRESENTANTE DEL DIPARTIMENTO»

09.24 - domenica 27 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

A seguito della richiesta di supporto antincendio pervenuta all’Emergency Response Coordination Centre di Bruxelles dalle autorità greche, il Governo italiano, tramite il Dipartimento della Protezione Civile, ha immediatamente disposto l’invio di due Canadair dei Vigili del Fuoco per fronteggiare i vasti incendi che da giorni stanno interessando alcune aree del Paese.

I velivoli decolleranno nel pomeriggio dall’aeroporto di Ciampino, faranno base all’aeroporto di Elefsis, e interverranno sui roghi che minacciano le aree intorno Atene.

A supporto dei piloti, al fine di tenere i necessari contatti con le autorità locali, saranno sul posto anche un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile italiana e uno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

I due velivoli antincendio sono stati attivati come risorse rescEU-IT nell’ambito del meccanismo europeo di protezione civile: il sistema prevede, infatti, che due dei Canadair dislocati sul territorio italiano, se non impiegati per le necessità nazionali, possano essere inviati all’estero in caso di necessità.