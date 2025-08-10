PROTEZIONE CIVILE * INCENDI BOSCHIVI: «22 RICHIESTE DI SOCCORSO AEREO IN UN GIORNO, 6 CANADAIR ED UN ELICOTTERO SUL VASTO INCENDIO AL VESUVIO»

19.37 - domenica 10 agosto 2025

Anche nella giornata di oggi gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle attività svolte dalle squadre a terra. Primo fra tutti, lo straordinario impegno richiesto dal vasto incendio che sta interessando l’area del Parco del Vesuvio, su cui hanno operato 6 Canadair e un elicottero e per il quale è stato attivato dal Dipartimento anche il servizio Copernicus Emergency Management Service per la mappatura delle aree interessate attraverso immagini satellitari.

Secondo i dati disponibili alle 18.00, sono state 22 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento da diverse regioni italiane: 9 dalla Campania, 4 dal Lazio e dalla Sicilia, due dalla Puglia e una ciascuna da Basilicata, Calabria e Sardegna. A causa dell’elevato numero di richieste, e dell’impegno straordinario in area vesuviana, non è stato possibile assegnare velivoli a tutte le richieste.

L’intervento congiunto dei mezzi aerei e dell’azione di contrasto delle squadre di terra ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 8 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente continueranno fino a quando le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.

È utile infine ricordare che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da comportamenti superficiali o, spesso, dolosi e che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare tempestivamente al numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 115 o, dove attivato, al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo. È importante, inoltre, fornire informazioni il più possibile precise contribuendo in modo determinante nel limitare i danni e consentire a chi dovrà operare sul fuoco di intervenire con tempestività, prima che l’incendio aumenti di forza e di capacità distruttiva.