PROTEZIONE CIVILE * ENI – INCIDENTE RAFFINERIA A CALENZANO (FI): «ATTIVATA UNITÀ DI CRISI, IN PARTENZA UN TEAM DEL DIPARTIMENTO PER SUPPORTO AL TERRITORIO»

Incidente raffineria Calenzano: Attivata unità di crisi. In partenza un team del Dipartimento per supporto al territorio. A seguito dell’incidente avvenuto nello stabilimento Eni di Calenzano (FI) di questa mattina, il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato l’Unità di Crisi in collegamento con il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Firenze e d’intesa con il tavolo è stata disposta la partenza di un team del Dipartimento per dare supporto alle autorità locali.

Al momento si raccomanda alla popolazione di non avvicinarsi al luogo dell’incidente e di trovare riparo in un luogo chiuso. In un raggio di 5km dallo stabilimento è stato inviato il messaggio del sistema di allerta nazionale It-Alert. È la prima volta che questo strumento viene utilizzato in un caso reale. Il Dipartimento della Protezione Civile continua a seguire in costante contatto col territorio l’evolversi della situazione.